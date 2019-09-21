Подгорица, , 11:50 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович подписал Декларацию о климатических изменениях. Помимо Черногории к декларации присоединилось еще 30 государств. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Согласно тексту декларации, климатические изменения провоцируют наводнения, засуху, оползни, таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Представители государств, подписавших Декларацию, убеждены, что эффективные меры по борьбе с изменением климата не только необходимы сами по себе, но также принесут выгоды и новые возможности для экономики и общества.

На основании Специального доклада Межправительственной группы экспертов по климатическим изменениям и результатов 24-й конференции по изменению климата 2018 года участники декларации также подписали призыв ко всем государствам объявить 2019 год годом борьбы с климатическими изменениями и принять участие в Саммите Генерального секретаря ООН по изменению климата в сентябре 2019 года. На мероприятии будет рассматриваться план по сокращению выбросов парниковых газов.