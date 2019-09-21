Подгорица, , 11:31 — REGNUM Правительство Черногории утвердило 22-й ежеквартальный отчет об общей деятельности черногорских ведомств в рамках процесса интеграции республики в ЕС (Европейский союз) за период с апреля по июнь 2019 года. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

В отчете представлен обзор предпринятых черногорскими ведомствами мероприятий, которые связаны с интеграцией республики в ЕС. В нем рассматриваются переговоры о вступлении, информирование общественности о процессе вступления, деятельность парламентского комитета Черногории по интеграции в ЕС, имплементация соглашения о стабилизации и ассоциации (один из ключевых документов, регламентирующих вступление Черногории в ЕС), адаптация национального законодательства под европейское законодательство.

В отчете особо подчеркивается, что был разработан и принят целый ряд законов, касающихся различных отраслей права.