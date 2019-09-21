Кабул, , 11:30 — REGNUM Независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что 431 избирательный участок в 17 провинциях страны не сможет открыть свои двери в день выборов из-за угроз безопасности для избирателей. Об этом сообщило афганское информационное агентство Толо Ньюс.

Подобное решение избиркома Афганистана вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Башир Ахмад Тайяндж, член политического комитета партий страны, заявил:

«Недавние решения избирательной комиссии в сфере безопасности вызывают у нас подозрения касательно честности выборов. Избирательные участки закрывают в районах с высокой явкой избирателей. Это решение было принято в одностороннем порядке без консультаций с общественностью и является предвзятым. Если проблема заключается в угрозе безопасности, то она существует во всех провинциях Афганистана. Почему в частях страны с высокой явкой избирателей уровень угроз оценен как более высокий?».

По данным Независимой избирательной комиссии, 675 избирательных участков испытывают серьезные проблемы с безопасностью, а еще 907 мест для голосования сталкиваются с угрозами безопасности среднего уровня.

«Комиссия не предоставила кандидатам полного отчета со всей информацией о закрытых избирательных участках. Мы направили соответствующий запрос с целью убедиться, действительно ли эти избирательные участки находятся под угрозой или они выбраны по политическим соображениям», — заявил Нур Рахман Ахлаки, член руководящего совета партии Джамиат-и-Ислами.

Хумаюн Джарир, член партии» Хизб-и-Ислами, в свою очередь, связал эти действия с подготовкой крупномасштабных фальсификаций, сообщает Толо Ньюс.

Напомним, что президентские выборы в Афганистане назначены на 28 сентября.