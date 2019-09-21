Кабул, , 10:14 — REGNUM Государственный департамент США объявил, что изымет 160 миллионов долларов из запланированной помощи из-за коррупции в Афганистане. Об этом сообщило афганское информационное агентство Хама Пресс.

Согласно заявлению Госдепартамента, 100 млн. долл. США, предназначавшиеся на реализацию крупного энергетического инфраструктурного проекта, будут возвращены в министерство финансов из-за выявленных фактов коррупции и финансовых злоупотреблений в правительстве Афганистана.

Кроме того, из-за неспособности правительства выполнить контрольные показатели прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами будет удержано еще 60 млн. долл. США запланированной помощи, говорится в заявлении.

Госдепартамент США также обеспокоен отсутствием прозрачности в системе госзакупок Афганистана. Помимо этого, США прекратят финансирование Комитета по мониторингу и оценке в составе афганского правительства к концу этого календарного года из-за его «неспособности содействовать созданию лучшего будущего для Афганистана».

Между тем, в Государственном департаменте ожидают, что афганское правительство продемонстрирует приверженность борьбе с коррупцией и службе на благо афганского народа. «Те афганские лидеры, которые не соответствуют этому стандарту, должны нести ответственность», — говорится в заявлении.