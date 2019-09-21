Кабул, , 11:03 — REGNUM Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором призвал афганское правительство и избирательные институты принять все необходимые меры для обеспечения прозрачных выборов в стране, сообщает афганское информационное агентство Киллид.

«Вместе с другими международными донорами мы неоднократно призывали афганское правительство и избирательные институты подготовиться к проведению заслуживающих доверия и прозрачных президентских выборов», — говорится в заявлении.

«Афганские избиратели, которые рискуют своей жизнью, участвуя в выборах, должны быть уверены, что их результат точно отражает их выбор. Силы коалиции и международные доноры, дающие афганцам возможность выбирать своих лидеров, также заслуживают такой уверенности», — сообщается в заявлении Госдепартамента.

Вместе с этим Государственный департамент США призвал группировку Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) воздержаться от срыва предстоящих президентских выборов, чтобы граждане могли отдать свой голос на избирательном участке без страха.

«Мы призываем все стороны, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), обеспечить возможность афганским избирателям выразить свою волю на избирательных участках в день выборов не опасаясь нападения или иного насилия», — говорится в заявлении. «Мы предлагаем нашу решительную поддержку афганским национальным силам безопасности, которые день за днем жертвуют жизнями ради мира и стабильности».

Напомним, что президентские выборы в Афганистане намечены на 28 сентября 2019 года.