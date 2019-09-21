Кабул, , 10:40 — REGNUM Президент Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили мирный процесс и предстоящие выборы в Афганистане во время телефонного разговора. Об этом сообщает афганское информационное агентство Ариана Ньюс.

Президент Гани написал в своем Twitter, что был рад услышать пакистанского премьер-министра, который выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористических актов в Парване и Кабуле.

Президент Афганистана, в свою очередь, попросил пакистанскую сторону оказать содействие в снижении возможного насилия в ходе грядущих президентских выборов, сославшись на позитивный опыт прошлых лет. Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал оказать всю возможную помощь в пределах своих возможностей.

Напомним, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Мы ожидаем, что институты Афганистана предпримут все необходимые шаги для обеспечения прозрачности и доверия к выборам со стороны афганских избирателей».

«Мы призываем все стороны, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обеспечить возможность афганским избирателям выразить свою волю на избирательных участках в день выборов не опасаясь нападения или иного насилия», — говорится в заявлении госсекретаря.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября этого года. В них примут участие 17 кандидатов.