* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:17 — REGNUM Сотрудники Национального директората безопасности Афганистана арестовали заместителя главнокомандующего боевиков «Вилаята Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в провинции Герат на западе страны. Об этом сообщает афганское информационное агентство Киллид со ссылкой на пресс-секретаря полиции Герата.

Джелани Фархад, пресс-секретарь полиции Герата, сообщил, что террорист был арестован в ходе спецоперации в уезде Газра 17 сентября. Источник в силовых структурах не раскрыл информацию о личности боевика, однако сообщил, что он является заместителем главнокомандующего подразделения террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Афганистане, так называемого «Вилаята Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джелани Фархад также сообщил, что арестованный прибыл в Герат из провинции Нангархар для совершения террористических актов. По его словам, арестовать боевика помогла бдительность местных жителей, сообщивших о появлении экстремиста в уезде Газра провинции Герат.