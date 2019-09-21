* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:51 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал Соединенные Штаты возобновить мирные переговоры с террористической группировкой Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Афганское информационное агентство Ариана Ньюс сообщает, что Карзай также заявил о необходимости «прозрачных» мирных переговоров.

Он поблагодарил Россию, Китай и Германию за призывы к возобновлению афганского мирного процесса. Бывший президент Афганистана заявил, что Китай и Россия будут рады установлению мира в Афганистане, но добавил, что не может сказать того же о Пакистане.

Он добавил, что афганцы разочарованы срывом мирных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, убийство американского военнослужащего может быть лишь поводом для заморозки мирного процесса, а настоящей причиной может являться сохранение американских военных баз в Афганистане.

Хамид Карзай также обвинил президента страны Ашрафа Гани в том, что он стоит на позициях продолжения войны, и заявил о своей вере в установление мира в Афганистане после вывода войск НАТО из страны.