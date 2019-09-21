Тегеран, , 09:12 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран прокомментировали введение со стороны США новых санкций против Тегерана. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Напомним, что 20 сентября власти США объявили о введении новых санкций против Ирана. Санкции введены против Центрального банка Исламской республики и фонда развития Ирана.

Санкции введены из-за атаки беспилотников на два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса в Саудовской Аравии. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, однако на Западе считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране все обвинения отвергают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против Ирана являются «самыми суровыми» за все время.

Однако в Иране твердо решили, что не будут поддаваться на давление со стороны США и не изменят своей политики для отмены санкций.

«Американцам стоит признать, что их санкционная политика потерпела поражение», — заявил Мусави.