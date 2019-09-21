Нью-Дели, , 10:49 — REGNUM На 42-ой сессии Совета ООН по правам человека Индия заявила, что Пакистан противостоит отмене особого статуса Джамму и Кашмира лишь потому, что данный шаг «препятствует пакистанскому экспорту терроризма». Об этом 20 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Заместитель председателя индийской делегации в Совете ООН по правам человека Кумам Мини Деви решительно осудила попытки Исламабада использовать разнообразные глобальные форумы и форматы международного сотрудничества в целях оказания давления на Индию. По словам дипломата южноазиатского государства, Пакистан тщетно пытается убедить международное сообщество в том, что Нью-Дели нарушает права и свободы человека в Кашмире. Кумам Мини Деви также указала на многочисленные доказательства репрессивной политики Исламабада на оккупированных кашмирских территориях и в Гилгит-Балтистане.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права.