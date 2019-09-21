Нью-Дели, , 11:01 — REGNUM Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди вновьвыступил с критикой действий федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 20 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

На этот раз мишенью Рахула Ганди стала встреча премьер-министра с индийской диаспорой в городе Хьюстон, штат Техас, США. Данное мероприятие получило название «Howdy Modi» («Как поживаешь, Моди?»). Лидер индийской оппозиции заявил: «Проведение «Howdy Modi» обойдется бюджету в 1,4 трлн рупий (примерно 20 млрд долларов). Зачем правящей Бхаратия джаната парти (БДП) тратит такие огромные деньги на развлекательные мероприятия, если их можно инвестировать в экономику?» Рахул Ганди добавил, что «ни одна пышная пирушка» не сможет отвлечь внимание от неудач экономической политики Нарендры Моди.

Напомним, что летом 2019 года темпы прироста ВВП Индии сократились до 5%, наблюдается затяжная рецессия в промышленном секторе. Ранее ведущие мировые эксперты указали на неточности в индийской национальной статистике и выразили опасения по поводу дальнейших перспектив развития экономики южноазиатского государства. Примечательно, что правительство Нарендры Моди намерено увеличить ВВП Индии до 5 трлн долларов за пять лет. В настоящее время ВВП Индии оценивается в 2,6 трлн долларов.