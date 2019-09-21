Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:13 — REGNUM Руководящий совет Джамму и Кашмира во главе с губернатором Сатья Палом Маликом перенес региональный инвестиционный форум на 2020 год. Об этом 20 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции официальный представитель Руководящего совета Джамму и Кашмира подчеркнул, что решение о переносе форума было принято после консультаций с федеральным правительством с целью обеспечить широкое участие стран мира в указанной инициативе. Сообщается, что новые даты проведения всемирного инвестиционного форума будут выбраны с учетом логистических потребностей местной полиции, расписания сессий парламента, особенностей климатических условий в регионе, а также крупных национальных и международных праздников и иных мероприятий. Напомним, что всемирный инвестиционный форум должен был пройти в Сринагаре, столице Джамму и Кашмира, с 12 по 14 октября 2019 года.

Ранее, 5 августа 2019 года, правительство Индии отменило особый статус Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди рассчитывает, что подобные меры позволят увеличить инвестиционную привлекательность штата и обеспечить его прогрессивное развитие.