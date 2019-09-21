Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что после прихода Бхаратия джаната парти (БДП) к власти в 2014 году Индия начала экспортировать бронежилеты в более 100 стран мира. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Насик, штат Махараштра, подчеркнул, что предыдущие правительства под руководством Индийского национального конгресса (ИНК) «несерьезно относились к проблемам национальной безопасности». По словам премьер-министра южноазиатского государства, в 2009 году Индия нуждалась в 186 тысячах бронежилетов, однако до 2014 года эти потребности удовлетворены не были. «ИНК пренебрег здоровьем и безопасностью своих солдат», — резюмировал Нарендра Моди.

Премьер-министр Индии заявил: «Бхаратия джаната парти отнеслась к данной проблеме со всей серьезностью». По словам Нарендры Моди, теперь южноазиатское государство не только полностью удовлетворило внутреннюю потребность в бронежилетах, но и начало экспортировать бронежилеты отечественного производства за рубеж в более 100 стран мира.