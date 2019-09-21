Тегеран, , 09:19 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии, обвинившее Иран в причастности к атаке на нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco, само не верит в эту «выдумку», заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в социальной сети Twitter.

МИД Ирана sipo

Глава иранского МИД отверг все обвинения в причастности страны к атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, проведённой с использованием беспилотников в ночь на 14 сентября. Он отметил, что и официальный Эр-Рияд, похоже, не верит в причастность Ирана.

«Любопытно, что сегодня саудовские военные нанесли удар по объектам хуситов в городе Ходейде в Йемене, нарушив режим прекращения огня, установленный ООН. Понятно, что даже сами саудиты не верят выдумке об иранском участии», — объяснил Джавад Зариф.

Напомним, именно йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаки на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября по приглашению властей Саудовской Аравии на нефтяные объекты, пострадавшие от атаки беспилотниками, прибыли инспекторы ООН. Они приступили к изучению обстоятельств атаки на нефтяные объекты.

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