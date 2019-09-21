Токио, , 08:33 — REGNUM Американский ракетный крейсер Antietam 20 сентября прошел Тайваньским проливом в сторону Южно-Китайского моря. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на командование Седьмого флота США.

Южно-Китайское море является спорным регионом, где суверенитет над различными малыми островами оспаривают сразу несколько стран — Китай, Филиппины, Вьетнам и Малайзия. США умело играют на этом споре и используют его для сдерживания Китайской Народной Республики. Периодически США направляют свои боевые корабли в Южно-Китайское море, чтобы показать, что они не признают суверенитет Китая над рядом островов.

Вот и теперь Вашингтон направил свой ракетный крейсер Antietam в Южно-Китайское море. Последний раз корабль ВМС США проходил через Тайваньский пролив в конце августа.

В командовании Седьмого флота США отметили, что Вашингтон посылает свои боевые корабли к берегам Китая для того, чтобы «поддерживать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона», а также для соблюдения международных правил судоходства.

В Китае постоянно протестуют против подобных действий США, особенно в связи с тем, что считают Тайвань своей территорией и требуют от других стран придерживаться политики одного Китая.