Москва, , 08:22 — REGNUM Член комитетат Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что антироссийские санкции Запада деградируют.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что глава украинского внешнеполитического ведомства Пристайко в интервью украинским СМИ заявил, что антироссийские санкции «идеологически начинают разваливаться» и связано это с несогласованностью действий лидеров стран Европейского союза.

Пушков согласился с Пристайко, и добавил, что деградация антироссийских санкций неизбежна.

«Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна», — написал политик на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Также он отметил, что в Киеве до сих пор мечтают о «целостном механизме санкций» против Москвы, но для Запада это нереально.

«Для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль России слишком велики», — пишет сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад ввел санкции против России в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война.