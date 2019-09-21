Киев, , 07:49 — REGNUM Украина готова закупать французские патрульные катера, если они будут производиться на территории Украины при участии местных производителей, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсен. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Патруль Dpsu.gov.ua

Аваков рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с французской компанией OCEA. Он отметил, что Украина добивается заключения соглашения о покупке патрульных катеров на особых условиях — производство судов должно быть локализовано на украинской территории, а к строительству нужно привлечь местные судостроительные компании.

В случае успешного завершения переговоров патрульные корабли производства OCEA будут использоваться для обновления парка пограничных служб Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа депутат парламента Франции Жозе Эврар призвал правительство восстановить торговлю с Россией в военно-промышленной сфере, направив соответствующий запрос министру вооруженных сил Франции Флоранси Парли.

Напомним, в 2015 году крупный контракт на поставку России французских вертолётоносцев «Мистраль» был разорван из-за введения санкций Евросоюза в связи с воссоединением Крыма с Россией.