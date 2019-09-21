Великий Новгород, , 07:27 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на заявление генерала вооруженных сил США о планах американских военных по преодолению системы российской противовоздушной обороны в Калининградской области. Соответствующее заявление Медведев сделал накануне, 20 сентября.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что американское издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри генерала Ли Харригана написало, что в случае «агрессии» со стороны Москвы Вашингтон в первую очередь ответить уничтожением системы российской противовоздушной обороны в самой западной точки России — в Калининградской области.

Медведев считает, что генерал Харриган явно занят не тем, чем ему следовало бы заниматься. Вместо того, чтобы рассуждать о том, как американцы будут преодолевать российскую ПВО в Калининграде, ему следовало бы обратить внимание на то, а что же происходит с американской системой ПВО, которую производят на территории Соединенных Штатов.

Глава правительства России напомнил о недавней ситуации в Саудовской Аравии, где йеменские хуситы с помощью десятка беспилотников атаковали два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса королевства. Атака увенчалась успехом и привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии на 50%. При этом у Саудовской Аравии есть большое количество американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и они, в том числе, прикрывают эти нефтеперерабатывающие заводы. Однако они не сработали.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — сказал председатель правительства России.