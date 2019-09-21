Вашингтон, , 07:21 — REGNUM В ходе брифинга представитель администрации США заявил, что в конфликте на Украине участвует сторона, оккупирующая российские территории. 20 сентября об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Белого дома допустил оговорку во время ответа на вопрос о повестке предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский чиновник заявил, что минских договорённостей должны придерживаться все стороны, включая «тех, кто оккупирует российские территории».

Позже чиновник поправился, заявив, что США считают «оккупированным» Крым и не признают полуостров частью территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 25 сентября в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирована встреча президентов США и Украины. 18 сентября вице-президент США Майкл Пенс обсудил по телефону с Владимиром Зеленским предстоящую встречу с Дональдом Трампом. В ходе разговора Пенс заявил, что США неуклонно поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины».