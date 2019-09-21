Тегеран, , 06:02 — REGNUM Если бы Эр-Рияд не начал наступление на хуситов, можно было бы подумать, что саудовцы верят в причастность Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, написал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

«Очевидно, что саудовцы сами не верят в вымысел о причастности Ирана», — заявил Зариф.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября саудовские власти объявили о начале операции по уничтожению военных объектов хуситов в городе Ходейде (Йемен).

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