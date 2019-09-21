Нью-Йорк, США, 21 сентября 2019, 05:27 — REGNUM Необходимость направления миссии СБ ООН на Ближний Восток «давно назрела», сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания совета.
Российский дипломат подчеркнул, что «подменить ключевые принципы «двух государств», Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу» нельзя «никакими односторонними шагами».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя заявил, что палестино-израильский конфликт нужно решать через представление площадки для встречи лидеров без предварительных условий.
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