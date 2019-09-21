Нью-Йорк, США, 21 сентября 2019, 05:09 — REGNUM О вкладе России в ближневосточное урегулирование (БВУ) рассказал с трибуны СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
Также российский дипломат отметил, что Москва работает над восстановлением межпалестинского единства.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя в своём докладе в СБ ООН отметил, что последние действия израильского правительства по территориальным амбициям усугубили конфликт с Палестиной.
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