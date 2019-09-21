Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Соединенные Штаты пообещали помочь властям Сальвадора с организацией приютов для мигрантов, требующих предоставления убежища, сообщает агентство Reuters.

«Важно, чтобы Сальвадор развивал свою собственную систему убежищ… Люди, попадающие на территорию Сальвадора должны иметь возможность получить защиту», — заявил и.о. главы министерства внутренней безопасности США Кевин Макалинан.

Соединенные Штаты пообещали представителям Сальвадора оказать помощь в создании убежищ для мигрантов. Однако подробностей этой программы представители США не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители США и Сальвадора смогли согласовать сделку по нелегальным мигрантам. Подробности сделки не назывались, однако соглашение должно помочь Сальвадору сдержать поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть через территорию страны в США.

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