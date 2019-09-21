Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Равновесие, которое было выстроено народами Ближнего Востока и Северной Африки, разрушено внешними силами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензи на заседания СБ ООН по Ближнему Востоку.

«Исходим из того, что народы Ближнего Востока и Северной Африки, включая все этнические и конфессиональные группы, неразрывно связаны между собой. Ими был выстроен баланс, который оказался разрушен в недавнем прошлом и продолжает разрушаться навязанным извне геополитическим инжинирингом, вмешательством во внутренние дела, силовыми методами, развалом целых государств», — сказал Небензя.

Напомним, заседание СБ ООН по Ближнему Востоку состоялось 20 сентября. Докладу Небензи предшествовало выступление спецкоординатора ООН по Ближнему Востоку Николая Младенова о ситуации на оккупированных палестинских территориях.

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