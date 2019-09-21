* ИГИЛовцев — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Американцы в конце концов выпустят ранее арестованных в США членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границах тех стран, откуда они пришли, заявил журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Обращаясь к странам Европейского союза, Трамп заявил:

«Однажды мне придётся сказать: извините, но вы должны забрать их обратно, или мы выпустим их на вашей границе».

Напомним, Трамп неоднократно призывал европейских союзников избавить США от пленных ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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