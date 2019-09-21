Москва, , 04:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с представителем главы ливанского правительства Жоржем Шаабаном, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась сложившаяся ситуация в Ливане. В частности, Богданов обсудил с Шаабаном усилия властей Ливана по обеспечению политической и социально-экономической стабильности в стране.

«Были рассмотрены также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Арабской Республики Египет. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития «традиционно дружественных отношений» между Россией и Египтом.

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