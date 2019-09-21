Москва, , 04:09 — REGNUM Актуальные вопросы развития российско-ливийских связей обсудили специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, и временный поверенный в делах Государства Ливия в Москве Мустафа Абу Саеда. Заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии. Как сообщается в заявлении, российская сторона подчеркнула «важность скорейшего налаживания инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в целях эффективной борьбы с терроризмом и сохранения Ливии как единого, территориально целостного государства».

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17 сентября в Берлине прошла встреча по Ливии с участием представителей США, Египта, Турции, Лиги арабских государств, Франции, Великобритании, Италии, Европейского союза. Россию на встрече представлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

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