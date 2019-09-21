Каракас, , 03:53 — REGNUM О решении венесуэльского оппозиционера Франко Ловатона покинуть посольство Мексики, где он скрывался от властей, пишет EL UNIVERSAL.

Своё решение он аргументировал тем, что «надо служить республике», а не прятаться больше и не пытаться безопасно эмигрировать, хотя у него есть такая возможность.

Напомним, Ловатон является фигурантом дела о госизмене. После решения венесуэльского Верховного суда арестовать его, принятое в середине мая, Ловатон, являющийся депутатом Национальной ассамблеи, спрятался в мексиканском посольстве.

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