Каракас, 21 сентября 2019, 03:53 — REGNUM О решении венесуэльского оппозиционера Франко Ловатона покинуть посольство Мексики, где он скрывался от властей, пишет EL UNIVERSAL.
Своё решение он аргументировал тем, что «надо служить республике», а не прятаться больше и не пытаться безопасно эмигрировать, хотя у него есть такая возможность.
Напомним, Ловатон является фигурантом дела о госизмене. После решения венесуэльского Верховного суда арестовать его, принятое в середине мая, Ловатон, являющийся депутатом Национальной ассамблеи, спрятался в мексиканском посольстве.
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