Киев, , 03:29 — REGNUM Сельхозземли Украины, купленные гражданами РФ, будут у них конфисковываться, заявил Тимофей Милованов, украинский министр экономики, сообщают «Украинские новости».

Комментируя негативную реакцию на инициативу Киева продавать украинские земли сельхозназначения, Милованов сказал, что, если эти земли купят из России, то будет «конфискация». Аргументировал он такую дискриминацию «санкциями» «агрессора».

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Напомним, украинское министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства предложило снять запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020 г.

Если это решение вступит в силу, то право собственности на земли сельхозназначения могут быть куплены украинцами, а также юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, территориальные общины и государство.

Однако, как полагают на Украине, земля может быть скуплена при помощи посредников, и в результате реализации таких схем оказаться в руках иностранцев.

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