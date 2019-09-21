Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Выход Великобритании из состава ЕС не только ослабит позиции Европейского союза, но и подорвёт глобальную мощь США, заявил бывший верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

«В последнее время Франция заняла достаточно сильную позицию с точки зрения оборонных расходов и внешней политики, но без Великобритании, ЕС, вероятно, окажется менее склонным к поддержке военных миссий, независимо от того, насколько они оправданы или важны для США», — заявил адмирал.

По словам Ставридиса, Брексит может дорого обойтись США и глобальной безопасности.

«Ещё одной проблемой станет снижение сплочённости в рамках европейских оборонных проектов, включая совместное производство и техническое обслуживание передовой техники, начиная с истребителей и танков, заканчивая системами противоракетной обороны. Это также станет ударом по глобальной системе безопасности», — добавил Ставридис.

Брексит приведёт к сокращению обмена разведданными и ослабит сотрудничество в сфере кибербезопасности, а это означает, что «европейские аналитические оценки окажутся менее ценными», говорится в статье.

«Заметно уменьшится международный «вес» ЕС. Что касается Совета Безопасности ООН, то в настоящий момент двое из пяти постоянных членов входят в состав ЕС. После Брексита Франция останется единственной страной, представляющей ЕС, у которой есть право вето», — считает Ставридис.

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