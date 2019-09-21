Первомайский, , 03:00 — REGNUM Анекдот про питание в армии рассказал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину на полигоне Донгуз (Оренбургская область).

Владимир Путин на полигоне «Донгуз» с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Kremlin.ru

«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!» — рассказал Герасимов.

Речь шла о командующем, вызвавшем повара, чтобы выяснить, почему военнослужащие такие худые. Анекдот Герасимов рассказал во время перерыва на обед на полигоне Донгуз.

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Напомним, Путин, Герасимов, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли 20 сентября в посёлок Первомайский на полигон Донгуз, чтобы посмотреть на ход учений «Центр-2019».

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