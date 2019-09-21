Москва, , 02:43 — REGNUM Украинские власти продемонстрировали на переговорах по транзиту российского газа полную неспособность к компромиссу, заявил политолог Юрий Светов в эфире Sputnik.

Комментируя итоги трёхсторонних переговоров России, Украины и ЕС в Брюсселе по транзиту российского газа, Светов, оценивая транслируемую Киевом позицию, отметил:

«Они, похоже, считают, что могут диктовать России свои условия, и она вынуждена будет их принимать. Однако любые переговоры ведутся, исходя из того, что стороны должны стремиться к какому-то компромиссу. В позиции Киева это стремление не просматривается».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров в Брюсселе 19 сентября рассказал, что Украине было предложено продлить действующее соглашение по газу, поскольку его срок истекает 31 декабря 2019 г.

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