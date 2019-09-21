Анкара, , 02:04 — REGNUM Турция вместе с Соединенными Штатами собирается создать на северо-востоке Сирии постоянные военные базы, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар в интервью газете Turkiye.

«Мы создадим базы для патрулирования на востоке от Евфрата… Наша цель — создать зону шириной 30−40 километров для обеспечения безопасности», — заявил он.

По его словам, военные базы будут создаваться совместно с США и будут действовать на постоянной основе. Также Акар заявил, что Турция отправит на родину граждан Сирии, которые находятся на турецкой территории. Конкретного числа баз глава турецкого военного ведомства назвать отказался, однако подчеркнул, что базы будут создаваться по мере необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после создания безопасной зоны на восточном берегу Евфрата, туда будут переселены около 2−3 млн беженцев из Сирии, которые в настоящее время находятся на турецкой территории.

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