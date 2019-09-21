Каракас, , 02:28 — REGNUM Экономическим терроризмом и нарушением международного права названы новые санкции США против ЦБ и ряда других структур Ирана в заявлении, распространенном МИД Венесуэлы.

«Эти действия, направленные на нарушение суверенитета и процветания иранского народа, не только не способствуют миру, но и представляют собой экономический терроризм и явные нарушения международного права, а также подрывают многосторонние усилия по достижению политического диалога и взаимопонимания в регионе», — говорится в заявлении.

«Венесуэла отвергает введение Соединенными Штатами новых односторонних принудительных мер против Исламской Республики Иран», — подчеркнул на своей странице в Twitter министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Ранее ИА REGNUM сообщило о введении властями США анонсированных накануне президентом Дональдом Трампом «значительных» санкций в отношении финансовых структур Ирана — Центрального банка, Национального фонда развития, компании Etemad Tejarate Pars Co.

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Министерство финансов США объяснило введение санкций финансированием структурами Ирана Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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