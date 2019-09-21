Кишинёв, , 01:00 — REGNUM Парламент Молдавии 20 сентября лишил депутатской неприкосновенности еще одного депутата от партии «Шор» Петра Жардана. Как передает ИА REGNUM, на снятии иммунитета настаивал и.о. генпрокурора Дмитрий Робу.

Робу сообщил на заседании, что «существуют доказательства того, что Жардан злоупотреблял служебным положением и причастен к отмыванию денег в особо крупных размерах, а также к беззакониям, совершенным в процессе концессии аэропорта». Жардан, отметим, был директором кишиневского аэропорта.

Депутат не присутствовал на заседании. Он находится за границей, однако заверил, что вернутся в страну в начале будущей недели.

Ранее парламент лишил депутатской неприкосновенности депутатов от партии «Шор» Марину Таубер, Регину Апостолову и депутата от Демпартии Владимира Чеботаря.