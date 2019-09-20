Киев, , 23:57 — REGNUM Переговоры между Москвой и Киевом о втором этапе взаимного обмена удерживаемыми лицами находятся в активной стадии. Об этом сообщил 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Громадське ТВ».

«Хочу сказать, что работа продвигается очень активно. Я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные поводы для радости», — сказал украинский министр.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». Президентом России были помилованы одиннадцать осуждённых украинских граждан, также были освобождены 24 украинских военных моряка, которые были арестованы в результате провокации в Керченском проливе. Вскоре после этого появилась информация, что стороны ведут переговоры по новому этапу обмена.

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