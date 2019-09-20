Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон ушла в отставку, сообщил 20 сентября госсекретарь Майк Помпео.

Указано, что Томпсон 25 лет работала в сфере внешней политики. Должность заестителя главы Госдепа она заняла в апреле 2018 года.

«Нам будет недоставать ее знаний, опыта и лидерских качеств», — написал в связи с её отставкой Помпео.

Стоит отметить, что при этом глава Госдепа никак не объяснил причины такого кадрового решения.

Не исключено, что это связано с ролью Томпсон в переговорах США с Россией по договору РСМД и СНВ-3.

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