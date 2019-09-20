Москва, , 23:38 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, признавшего «деградацию» санкционного механизма Запада.

«Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна. Только в Киеве могут мечтать о «целостном механизме санкций» в виде отсутствия всяких контактов с Москвой», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что «для ведущих стран Запада такая политика нереальна — вес и роль России слишком велики».

Напомним, Вадим Пристайко в опубликованном 20 сентября интервью «Европейской правде» назвал признаками развала санкций возвращение России в ПАСЕ, инициативы о восстановлении формата G8 с участием России и приглашение делегации Крыма в ОБСЕ. Всё это «провалы, рассыпание, отпадение кусочков крупного санкционного механизма», заявил украинский министр.

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