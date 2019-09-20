Киев, 20 сентября 2019, 22:55 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не ведёт переговоры с украинскими властями по поводу возврата национализированного «Приватбанка». Об этом он заявил 20 сентября в эфире телеканала «Украина».
Коломойский подчеркнул, что не перестанет предъявлять требования украинскому государству, которое является нынешним владельцем банка.
Как сообщало издание Financial Times, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил перспективы компромисса с Коломойским, однако позже он опроверг свои собственные слова, обвинив издание в манипуляциях.
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