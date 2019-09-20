Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе и экономическую ситуацию на Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга 20 сентября, передаёт ТАСС.

По его словам, на предстоящей встрече речь пойдёт, в частности, о Минских соглашениях. Американский лидер намерен подчеркнуть важность соблюдения всеми сторонами своих обязательств.

Также Трамп намерен обсудить с Зеленским продолжение экономических реформ на Украине. Как отметил представитель американской администрации, стороны «рассмотрят дальнейшие возможности в дополнение к тому, что недавно было сделано, например, в сфере сотрудничества в области энергетики».

Кроме этого, как сообщается, президент США намерен выразить на встрече свою обеспокоенность «хищнической экономической активностью со стороны Китая на Украине» и попытками Пекина «похищать украинскую интеллектуальную собственность».

Как передавало ИА REGNUM, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться 25 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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