Тирасполь, , 22:34 — REGNUM На следующей неделе в Москве запланирована встреча президента ПМР Вадима Красносельского с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком.

Глава Приднестровья намерен обсудить с вице-премьером России работу переговорного формата «5+2» (Приднестровье и Молдова — стороны; Россия, Украина, ОБСЕ — посредники; США и ЕС — наблюдатели), применение материнского капитала в ПМР, упрощение процедуры получения российского гражданства и гуманитарное сотрудничество.

Запланированы встречи и с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти РФ. Среди тем, предлагаемых к обсуждению — политическое и экономическое взаимодействие, миротворчество, проблема утилизации старых боеприпасов.