Калининград, , 22:32 — REGNUM Два американских и один британский самолёта-разведчика несколько часов курсировали у границ России на Балтике, сообщают 20 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

С авиабазы Милденхолл в Британии взлетели самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, которые несколько часов летали у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтики. Затем самолёт-разведчик RC-135V перелетел в воздушное пространство Эстонии и дважды прошёл вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей РФ.

Одновременно с американскими воздушными шпионами северо-западные рубежи России изучал самолет радиоэлектронной разведки британских королевских ВВС RC-135W.

Стоит отметить, что подобные полёты воздушных разведчиков США и НАТО происходят на фоне заявления главы командования ВВС США в Европе о готовности уничтожить систему противовоздушной обороны Калининградской области.

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