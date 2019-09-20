Ашхабад, , 22:32 — REGNUM В министерстве иностранных дел Туркмении состоялись переговоры представителей внешнеполитического ведомства с генеральным консулом Ирана в городе Мары Расулом Джафари. Об том сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники встречи отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменией и Ираном в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание дипломаты уделили вопросам взаимодействия между Марыйской областью Туркмении и иранской провинцией Хорасан-Резави.

В свою очередь новый генеральный консул Ирана отметил значимость данного региона, не только с точки зрения развития политико-дипломатического партнерства, но и укрепления культурно-гуманитарного диалога.