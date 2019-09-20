Ташкент, , 22:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат МИрзиёев указом внес дополнения в перечень внедряемых дополнительных (не электронных) категорий въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих республику, сообщает Минюст Узбекистана.

«Согласно внесенному дополнению, к ряду имеющихся в перечне «Vatandosh», «Student visa», «Academic visa», «Medical visa», «Piligrim visa» прибавилась «Investment visa», говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что «Investment visa» оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Узбекистана средства в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины. Срок действия данной визы составляет три года.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, с 1 сентября в республике начали действовать три вида определения размеров платежей: минимальный размер оплаты труда — 577 170 сумов (один доллар-9400 сумов), то есть минимальная зарплата, которую работодатель обязан выплачивать своим сотрудникам, базовая расчетная величина — 202 730 сумов, с помощью которой определяются размеры штрафов и иных налогов и базовая величина исчисления пенсии — 202 730 сумов, для исчисления пенсий, надбавок, доплат и компенсаций.