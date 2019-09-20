Ташкент, , 22:23 — REGNUM Министры энергетики государств-членов Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 20 сентября подписали в Ташкенте совместную декларацию, в которой их страны обязуются выработать и реализовать общую энергетическую стратегию ЦАРЭС-2030, сообщает Минэнергетики Узбекистана.

Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран-членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

«Подписание состоялось в рамках Первого диалога министров энергетики стран участниц центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), состоявшегося в столице Узбекистана», говорится в сообщении.

Подписавшие декларацию страны обязались удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году, реализовывать реформы для создания благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы для стимулирования увеличения инвестиций частного сектора.

Кроме того, страны ЦАРЭС намерены создать в рамках организации региональные механизмы финансирования, расширять права и возможности женщин, которые недостаточно представлены в энергетическом секторе региона.

Первый диалог министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС был организован правительством Республики Узбекистан совместно с Азиатским банком развития.