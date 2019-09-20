Сана, , 21:52 — REGNUM Контролирующие северную часть Йемена сторонники движения «Ансар Алла», также известные как хуситы, заявили о прекращении ракетных и воздушных ударов по Саудовской Аравии, сообщает 20 сентября телеканал «Аль-Масира».

В эфире этого телеканала выступил глава политсовета хуситов Махди аль-Машат, который подчеркнул, что движение «Ансар Алла» ждёт от Эр-Рияда аналогичного поступка.

«Мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов нападений на Йемен», — сказал Махди аль-Машат.

При этом он пояснил, что если такого шага от Саудовской Аравии не последует, то хуситы оставляют за собой право на ответные действия.

Напомним, 14 сентября хуситы нанесли ряд ударов по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии, в результате которых Эр-Рияд заявил о потере половины производства нефтепродуктов.

Тем не менее, США и их сателлиты продолжают утверждать, что удары были нанесены при непосредственном участии Ирана.

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