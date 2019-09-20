Москва, , 21:11 — REGNUM Заявления американских военных относительно уничтожения противовоздушной обороны Калининградской области имеют политический подтекст. Об этом заявил политолог Араик Степанян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ВС США The U.S. Army

«У американцев это принято: чтобы казаться крутым парнем, надо говорить, что будешь уничтожать СССР, Россию. Это, условно, как пройти собеседование, чтобы получить лояльность американского истеблишмента — ты должен проявить свое агрессивное отношение к России», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что американская внешнеполитическая доктрина до сих пор предполагает, что главный враг США — Россия. При этом участник ток-шоу отметил, что РФ не стоит бояться нападения Штатов, поскольку их руководство никогда не осмелится нападать на равного противника.

«Это самая трусливая армия в мире. Они бомбили самых незащищённых. Они никогда не сражаются с равными», — заявил Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда.

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