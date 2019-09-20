Лондон, , 20:53 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер впервые признал, что достижение соглашения о Брексите до 31 октября вполне возможно, сообщает испанское издание El Mundo. Давая интервью Sky News, Юнкер «протянул руку» британскому премьер-министру Борису Джонсону и заверил в своей готовности отказаться от т.н. «ирландской гарантии», призванной предотвратить появление границы между «двумя Ирландиями», если «альтернативные механизмы», предложенные Лондоном, обеспечат достижение той же цели.

Жан Клод Юнкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня нет эротических отношений с «ирландской гарантией», — провозгласил Юнкер, ранее получивший детальное предложение от Джонсона касательно нового соглашения, включающее присвоение Северной Ирландии особого статуса, позволяющего ей на время остаться участником единого европейского рынка. А лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлин Фостер, со своей стороны, объявила, что примет решение, затрагивающее только ее регион, при условии, что оно не поставит под угрозу территориальную целостность Соединенного Королевства.

Заявление Юнкера прозвучало всего через несколько часов после юридической битвы Джонсона в Верховном суде Великобритании, связанной с закрытием парламента. Премьер-министр пригрозил оставить «засов» на парламентских дверях, даже если главная судебная инстанция страны посчитает решение о приостановке заседаний парламентариев до 14 октября незаконным. Приговор Верховного суда должен быть вынесен в начале следующей недели и может спровоцировать беспрецедентный конституционный кризис.