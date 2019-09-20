Днепропетровск, Украина, , 20:57 — REGNUM Украине проще изобрести технологию телепортации, чем реализовать проект Hyperloop, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщило 20 сентября днепропетровское издание «Наше мисто».

Чиновник прокомментировал идею создать в Днепропетровске тестовую линию транспорта Hyperloop, о которой говорил его предшественник Владимир Омелян.

«Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим о чём-то таком мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации», — заявил Криклий.

Он отметил, что уважает Омеляна и старается лишний раз не вспоминать о Hyperloop.

«В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет», — подытожил министр.

Напомним, Hyperloop был придуман американским предпринимателем Илоном Маском в 2013 году. Это система вакуумных тоннелей, по которой на огромной скорости движутся капсулы на аэродинамической подушке. На данный момент не существует даже действующих моделей этого транспорта.

Как сообщал ресурс «Буквы», ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что тема строительства Hyperloop на Украине была нужна для того, чтобы жители страны «поверили в себя».

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