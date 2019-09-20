Берлин, , 20:52 — REGNUM «Бессонная ночь у канцлера. Марафонское совещание ради рассмотрения основ «зеленой экономики» в Германии. Политики из правительства большой коалиции заперлись в минувший четверг вечером, чтобы завершить обсуждение крупного пакета климатических мер, над которым работали месяцами, — пишет сегодня, 20 сентября, испанское издание El Pais. — Утром в пятницу они все еще были погружены в «очень тяжелые» переговоры, как сообщили немецкие СМИ. Цель — заложить фундамент для первой в Европе экономики, которой удастся выполнить свои обязательства по сокращению выброса парниковых газов и дать ответ на экологические призывы, раздающиеся с улиц и фигурирующие в опросах об избирательских предпочтениях».

Последний этап «марафона» совпал по времени с большим всеобщим протестом в защиту климата, организованным Fridays for Future, на котором ожидалось большое скопление народа. Каждую пятницу немецкие студенты просят остальных членов общества проявить активность и поддержать движение. В эту пятницу на стороне студентов выступили профсоюзы, евангелистская церковь и множество предприятий.

Добиваясь принятия комплексного пакета мер, Ангела Меркель ставит на карту свое наследие в качестве «канцлера климата». Транспорт, сельское хозяйство, жилищное строительство — вот лишь некоторые из секторов, которые будут затронуты переменами в первой экономике Европы. Согласно сведениям, просочившимся в СМИ, стоимость новых мер может составить по меньшей мере 40 млрд евро. Возможно, это одна из главных инициатив текущего политического периода в Германии и последняя для Меркель на посту канцлера.